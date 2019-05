Razer lance une gamme de périphériques de jeux estampillés Star Wars

Crédits : Razer

Razer s'acoquine avec Disney pour des périphériques aux couleurs de Star Wars

Plus exactement,décline plusieurs de ses modèles iconiques à l'effigie des soldats de l'Empire. Au programme : un tapis de souris XL, une souris sans fil et un clavier mécanique.L'équipementier propose actuellement ses fameux claviers mécaniques(photo ci-dessus) dans une version noir et blanc où apparaît un Stormtrooper au niveau des touches directionnelles. La touche échap est quant à elle remplacée par une représentation de. Actuellement en rupture de stocks, le clavier s'affiche à 109,99 €.La souris sans-filse décline aussi en mode Stormtrooper, mais conserve ses specs originales, à savoir une autonomie de 350 heures et 7 200 dpi. Comptez 69,99 € pour mettre la main dessus.Une panoplie qui ne serait pas complète sans le tapis de souris XLde 920 mm sur 294 mm. Tarif conseillé de 39,99 €.