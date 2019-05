HP présente un Laptop Gaming équipé d'un second écran, intégré au dessus du clavier

Libérer de l'espace sur le bureau des joueurs

Le Omen X 2S : une machine bien équipée... mais coûteuse

Loin d'avoir lancé une mode en intégrant la Touch Bar à ses MacBook Pro, Apple aura au moins émis l'idée que la partie clavier pouvait s'accompagner d'un écran secondaire (si tant est que l'on puisse vraiment parler d'écran dans le cas de la Touch Bar) pour afficher du contenu additionnel. Récemment, Asus avait repris le principe en lançant son Zenbook Pro 15 : un laptop de 15,6 équipé d'un écran tactile à la place du trackpad. Un défi scabreux, à la pertinence variable, que HP souhaite visiblement relever.Avec son Omen X 2S, le constructeur américain décline le concept au monde du Gaming et justifie sa démarche par une enquête interne. D'après cette étude, de nombreux joueurs admettraient garder leur smartphone à proximité immédiate de leur ordinateur pour accéder à des chats ou consulter du contenu multimédia en jeu. L'idée de HP est donc de libérer (un peu) d'espace sur le bureau des Gamers en leur permettant de laisser leur mobile au fond de leur poche. Ce dernier est en effet censé être remplacé (du moins en partie, pourra-t-on arguer) par le second écran du terminal.Pour donner une utilité concrète à cette petite dalle Full HD, HP indique qu'elle sera capable d'afficher la minimap dans certains jeux ou encore l'inventaire. Tactile, elle permettra en outre de viser dans des shooters compatibles et sera en mesure d'afficher des outils de monitoring des performances. Plus intéressant peut-être, une touche dédiée permet en un clic de transférer, sur ce petit écran, la fenêtre ouverte et active sur l'écran principal.Comme le précise ExtremeTech , l'ajout de cette dalle secondaire a toutefois imposé le déplacement du clavier sur le bas de l'appareil, au détriment d'une zone "repose poignets". Dans la même veine, le trackpad migre sur la droite, à la place du pavé numérique, qui lui disparaît physiquement pour apparaître à l'envie sur le mini écran tactile. Une solution peu ergonomique.Au delà de son écran secondaire, l'Omen X 2S de HP a tout du Laptop Gamer classique. Il embarque notamment un écran IPS 144Hz Full HD de 15,6 pouces (une dalle IPS 4K et 240Hz est dispo en option) compatible G-Sync. Côté CPU, le constructeur propose jusqu'à un Core i9 (de neuvième génération), tandis que l'appareil vient avec une RTX 2070 Max-Q ou RTX 2080 Max-Q (au choix) et jusqu'à 32 Go de RAM. Les tarifs commencent à 2100 euros, mais il faudra débourser 2700 euros pour profiter des huit cœurs de l'Intel Core i9, de la RTX 2080 Max-Q, de 16 Go de DDR4 et de 1 To de stockage en SSD.En termes de refroidissement, HP opte pour un système "5-voies" et recouvre les puces GPU et CPU de son laptop par de la pate thermique au métal liquide. L'appareil, lui, n'excède pas les 2 cm d'épaisseur une fois replié, ce qui en fait une solution assez portative.