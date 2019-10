Windows Phone, le store applicatif ferme (enfin) ses portes en décembre

Un magasin d'applications plus très actif

L'aventure du système d'exploitation mobile de Microsoft approche de son dénouement, et il ne sera évidemment pas heureux. Depuis juillet 2017, l'entreprise a en effet cessé son support à Windows Phone 8.1, le rendant donc vulnérable à l'exploitation de failles non corrigées.Cependant, il est toujours possible de servir d'un smartphone tournant sous l'OS obsolète. Les utilisateurs peuvent même continuer à télécharger des applications depuis le Microsoft Store dédié. Néanmoins, le temps est compté pour la boutique d'applications officielle, car elle fermera ses portes le 16 décembre 2019, d'après des informations fournies par l'entreprise.A priori, la nouvelle ne devrait pas entraîner une vague de désarroi généralisée. Car cela faisait environ un an que le Windows Phone Store n'accueillait plus aucune application inédite. En revanche, certains développeurs continuaient à faire de la résistance, en publiant régulièrement des mises à jour. Mais même cette possibilité avait été supprimée en juillet dernier. Il reste donc environ deux mois aux utilisateurs pour prendre leurs dispositions.S'ils ont juré fidélité à l'OS de Microsoft, ils ont peut-être la possibilité de basculer sur Windows 10 Mobile. Car le store de ce système d'exploitation continuera à fonctionner encore quelque temps. Mais encore faut-il que leur smartphone soit compatible, ce qui n'est le cas que s'il s'agit d'un des rares Lumia éligibles à une telle mise à jour.Et quoi qu'il en soit, Windows 10 Mobile n'est pas vraiment parti pour s'inscrire dans la durée. En effet, le support technique de l'OS, déjà abandonné dans la plupart des cas, prendra définitivement fin en décembre 2019.En définitive, même si vous êtes un(e) inconditionnel(le) de Windows, le moment est sans doute venu de vous résoudre à passer à iOS ou à Android. Ou à HarmonyOS