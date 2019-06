Apple sort la bêta 2 d'iOS 13, macOS 10.15 et watchOS6 pour les développeurs

Apple corrige les bugs les plus gênants et continue de revoir ses interfaces

Les prochaines bêtas seront également proposées au grand public

Source : Softpedia

Deuxième salve depour les prochainsd'. Le constructeur vient de mettre en ligne, sur son portail développeur, les nouvelles versions d' iOS 13 watchOS 6 et tvOS 13 La marque à la pomme s'est principalement concentrée sur la résolution desles plus bloquants et d'autres ralentissements du système, comme la synchronisation des calendriers.propose également aux développeurs un profil(Over The Air) afin de, comme c'était le cas pour la première bêta.Lesse voient également gratifiés de quelques ajustements visuels, comme le, qui voit son interface revue avec un contrôle déporté vers le haut de l'appareil, oudans l'applicationa aussi intégré le support d', permettant de partager la musique avec un ami qui possède également une paire d'et le support dupour les films téléchargés depuis l'application TV. Unest également proposé pour les possesseurs desetcoupe un peu plus le cordon avec l'iPhone, et cette nouvelle bêta offre la possibilité de télécharger les mises à jour sans la nécessité de passer par son smartphone. Ce n'est pas peu dire que la fonctionnalité était attendue, tant le processus de mise à niveau de la montre connectée est laborieux aujourd'hui.devrait poursuivre son programme bêta tout au long de l'été. Ladevrait arriver au début du mois de juillet et serait également proposée au grand public via un canal dédié comme l'a annoncé la marque lors de laLa sortie finale de ces logiciels est, elle, prévue courant septembre pour accompagner le lancement des nouveaux iPhone et de la prochaine Apple Watch.