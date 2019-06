WWDC : tvOS 13 prendra en charge les manettes Xbox One et PS4

De quoi relancer le jeu sur Apple TV ?

Alors que la firme de Cupertino s'apprête à lancer Apple Arcade , une offre d'abonnement de jeux pour iPhone, iPad, Mac et Apple TV, elle fait enfin un pas vers le monde extérieur en matière de jeu vidéo : proposerque la plupart des joueurs possèdent déjà. Avec, vous pourrez donc utiliser votre Dual Shock 4 ou votre manette Xbox One. Pour cette dernière, seuls les modèles Bluetooth sortis depuis la Xbox One S seront compatibles.avait lancé l'Apple TV « nouvelle génération » avec la promesse d'une bibliothèque de jeux qui a franchement peiné à se développer. L'une des raisons résidait peut-être dans sa position assez ambiguë sur les contrôles. Franchement, la Siri Remote est tout sauf indiquée pour à peu près tout type de jeu, même les plus basiques. Et si Apple offrait une compatibilité avec les manettes certifiées MFI, elle ne proposait pas sa propre manette dans la boîte, comme peut le faire NVIDIA avec sa Shield TV Résultat : sans manette standard, il faut en acheter une autre compatible uniquement avec iOS. Le pire scénario pour les développeurs de jeux.Espérons que cette ouverture ainsi que le service Apple Arcade relancent un peu un App Store Apple TV bien triste. La mise à jour tvOS 13 et Apple Arcade seront disponibles à la rentrée.