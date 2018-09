Comment bien préparer son iPhone ou iPad pour iOS 12

Supprimer vos applications inutiles

Sauvegardez votre bibliothèque photo

Nettoyer votre espace disque

Sauvegarder votre appareil

Vous voilà fin prêt ! Maintenant patience, la mise à jour peu parfois prendre un peu de temps.

Comme à chaque mi-septembre,publiera la prochaine mise à jour majeure d', son système d'exploitation pourou. Cette douzième version du logiciel intègre peu de nouveautés, mais de nombreuses améliorations, notamment au niveau des performances des appareils, même les plus anciens.Mettre à jour son iPhone ou iPad n'est pas une tâche complexe, il suffit de quelques minutes pour l'installation. Mais avant de franchir le pas, nous vous conseillons de réaliser ces quelques opérations pour éviter tout problème et profiter sereinement des nouveautés d'iOS 12.Au fil des mois, nous installons tous de nombreuses applications, mais rares sont celles que l'on utilise régulièrement.. Cela vous fera gagner du stockage et de la place sur votre écran d'accueil, en repartant sur un appareil plus conforme à votre utilisation.L'installation d'iOS 12 peut connaître des ratés. C'est rare, oui, mais si cela arrive. Mieux vaut avoir une sauvegarde de ses photos eten quelques minutes.Vous pouvez laisser iOS sauvegarder pour vous vos photos en activant la sauvegarde iCloud. Attention, Apple n'offre que 5 Go d'espace, ensuite le stockage est payant.Google Photos peut également récupérer l'intégralité de votre bibliothèque gratuitement, mais dans une qualité légèrement réduite avec une compression effectuée automatiquement sur les serveurs du moteur de recherche.Ouvrez l'app Réglages, puis allez dans Stockage iPhone pour consulter le stockage de votre appareil.Vous pourrez depuis cette section voir quelle app prend le plus de place sur votre iPhone ou iPad. Si vous écoutez des podcasts ou de la musique,ces fichiers audio que vous n'écoutez plus et gagner quelques Go bienvenus.Si vous sauvegardez automatiquement sur iCloud, allez dans Réglages > iCloud > Sauvegarde iCloud et cliquez sur « Sauvegarder maintenant ». Si vous passez par iTunes, le logiciel vous proposera une sauvegarde avant de procéder au téléchargement et à l'installation d'iOS 12 sur votre appareil.