Professeur Layton et l'Etrange Village, bientôt sur iOS !

Le (vrai) Professeur Layton arrive sur iOS (en Europe)

Il y a quelques mois, Nintendo lançait l'Aventure Layton , à la fois sur Nintendo 3DS et sur iOS. Un opus qui mettait en scène Katrielle, la fille de Hershel Layton. Un épisode un peu moins inspiré que les opus précédents, la faute notamment à une héroïne peu charismatique...Que les fans de la saga se réjouissent, le compte officiel AppStore s'est chargé d'officialiser l'arrivée prochaine d'un certainEXHD sur iOS. Rappelons qu'il s'agit là du portage de l'excellent premier opus de la saga Layton, qui a vu le jour sur Nintendo DS en 2007 (et oui, déjà !). Une saga qui compte pas moins de 7 épisodes sur Nintendo 3DS, dont un crossover avec l'univers de Phoenix Wright.Reste à savoir maintenant quand sera disponible ce nouveau jeu en provenance directe de la ludothèque mobile de chez Nintendo. Certains tablent sur une présentation dès ce soir, à l'occasion de la keynote Apple.donc comme on dit.