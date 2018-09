iOS 11 est installé sur 85% des iDevices juste avant le passage à iOS 12

iOS 11 utilisé par 85% des utilisateurs de la marque

Apple présentera ses nouveaux iPhone le 12 septembre prochain. Et si la marque à la pomme s'en tient à son calendrier habituel,devrait donc être rendu disponible à tous (iPhone 5S et ultérieurs) d'ici la fin septembre.Pour patienter, la firme de Cupertino nous fournit de nouveaux chiffres concernant l'utilisation de son OS mobile. Des données récentes partagées parnous indiquent que la dernière version d'iOS est installée sur 85% des iPhone, iPad et iPod Touch.Par rapport aux dernières datas fournies par le constructeur, en mai dernier, on observe une progression de 4 points.Un chiffre qui est en revanche décevant au regard des performances de la précédente itération. L'année dernière,des appareils Apple, quelques jours avant la keynote.Une baisse de régime probablement imputable à la mauvaise réputation d'iOS 11 auprès des utilisateurs. Bugs en cascade, mais surtout une autonomie en berne sur les smartphones les plus datés ; autant d'éléments qui ont contribué à rendre cette version impopulaire auprès de certains utilisateurs. iOS 12 devrait pour sa part apporter de grands changements au niveau des notifications, qui seront désormais groupées par application. De plus, Apple cède à la tendance de la digital detox, en proposant à ses utilisateurs de multiples options nous permettant de réduire le temps passé devant un écran.