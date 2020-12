Une application faisant la promotion de fêtes clandestines retirée de l'AppStore

Vybe Together, qui utilisait le slogan « Get your rebel on. Get your party on », permettait aux organisateurs de créer des soirées privées. Ceux-ci

devaient approuver la présence de toute personne souhaitant se joindre à la fête, et les personnes sélectionnées ne recevaient les informations de localisation et contact que deux heures avant le début de la soirée clandestine. La plupart de ces rassemblements auraient été illégaux en vertu des mesures prises contre la pandémie dans la majorité des États américains. Ce qui explique sans doute pourquoi tout profil inscrit sur l'appli devait être approuvé par les administrateurs avant de pouvoir l'utiliser.