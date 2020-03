Avec Camera Go, Google rend la photo sous Android Go plus rapide et simple

© Google

Une application photo plus légère et dopée aux algorithmes Google

Une exclusivité temporaire pour le Nokia 1.3

Fier d'annoncer que plus de 100 millions d'appareils tournent désormais sur Android Go , Google répond favorablement à l'une des demandes les plus vives de sa communauté : disposer d'une meilleure application de photographie.S'il ne faut pas s'attendre à des résultats aussi flamboyants que sur les smartphones Pixel de Google , l'application Camera Go devrait améliorer considérablement le rendu des clichés des appareils tournant sous Android Go.Cette nouvelle application, bien entendu développée par Google, permettra à ses utilisateurs «», garantit le géant du Web sur son blog.Parmi les fonctionnalités phares de cette application, on retrouvera bien entendu un mode portrait, qui tirera parti des algorithmes Google afin de détourer le plus proprement possible le sujet de la photo afin de l'isoler de l'arrière-plan.Google prévoit aussi un indicateur permettant de voir combien de clichés l'utilisateur peut encore prendre avant une saturation du stockage. Le cas échéant, Camera Go vous proposera de faire le tri sur vos anciennes photos afin de dégager de l'espace.De jolies promesses de la part de Google, qui limitera néanmoins son application Camera Go aux seuls Nokia 1.3 dans l'immédiat.Dévoilé dans l'après-midi, ce nouveau smartphone vise avant tout l'accessibilité. Vendu à partir de 95 € seulement, il sera assez faiblement doté en RAM (1 Go seulement) et en stockage (16 Go, extensible). Aussi les promesses de Camera Go pourront facilement être éprouvées par ses futurs acquéreurs.Reste que, pour l'heure, HMD n'a communiqué aucune date de sortie pour sa nouvelle référence d'entrée de gamme. Incidence probable de la pandémie de coronavirus qui incite les constructeurs à revoir en profondeur leur calendrier de sorties, et où l'essentiel des regards n'est certainement pas tourné vers les nouveaux smartphones.