Android 10 Go va améliorer les performances et la sécurité des smartphones d'entrée de gamme

Google continue à soutenir Android Go, son système d'exploitation mobile réservé aux smartphones les moins puissants et les plus abordables. Le moteur de recherche vient d'officialiser Android 10 Go et y a apporté plusieurs nouveautés sous le capot pour améliorer l'expérience utilisateur.Les ingénieurs de Mountain View ont travaillé à augmenter les performances du système. Les applications se lanceront plus rapidement qu'aujourd'hui et la gestion de la mémoire vive a été améliorée. Pour rappel Android Go équipe des appareils dotés d'au maximum 1,5 Go de RAM. Google avance un gain de 10% en moyenne sur l'ouverture des différents logiciels.L'amélioration la plus importante se situe au niveau de la confidentialité. Google intègre le moteur de chiffrement Adiantum , qui permet de crypter les données présentes dans le téléphone sans affecter les performances du système. Google souhaite par ce biais proposer une sécurité supplémentaire sur les modèles d'entrée de gamme, et ne pas réserver la confidentialité aux clients les plus aisés.Les différents services Google ont également été mis à jour dans leurs versions Go, comme Google Go qui dispose désormais d'une fonction de lecture à haute voix, ou Gallery Go, la photothèque intégrée qui peut organiser les clichés hors-ligne en utilisant la puissance du processeur. YouTube Go a également été revu pour proposer l'ensemble du catalogue disponible tout en réduisant la consommation de données.Android 10 Go sera déployé durant l'automne pour tous les appareils éligibles. Google annonce que 1 600 modèles sont d'ors et déjà compatibles, et représentent 80% du marché Android d'entrée de gamme dans le monde.