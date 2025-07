Le système d'alerte d'Android utilise les accéléromètres présents dans plusieurs millions de smartphones, qui enregistrent les ondes primaires (ondes P), précoces et moins destructrices, émises au début d'un tremblement de terre. En détectant ces ondes initiales, les smartphones transmettent immédiatement ces informations aux serveurs de Google, permettant l'envoi rapide d'alertes avant l'arrivée des ondes secondaires, beaucoup plus dangereuses.

Entre 2021 et début 2024, le dispositif a démontré sa fiabilité en recensant précisément plus de 18 000 tremblements de terre dans plus de 100 pays dans le monde. L'étude souligne particulièrement le très faible nombre de fausses alarmes, montrant la robustesse et la précision de cette technologie. L’efficacité du système a été reconnue par une majorité d'utilisateurs qui ont trouvé ces alertes particulièrement utiles pour prendre rapidement des mesures de sécurité appropriées.

Dès qu'un tremblement de terre est repéré par les capteurs du smartphone, une alerte apparait aussitôt sur l'écran indiquant les bonnes pratiques à adopter pour se protéger, comme se cacher sous un meuble et se maintenir la tête.

Lors des récents séismes aux Philippines (novembre 2023, magnitude 6,7), au Népal (novembre 2023, magnitude 5,7) et en Turquie (avril 2025, magnitude 6,2), Google a ainsi déclenché des alertes extrêmement rapides, entre 8 et 18,3 secondes après les premières secousses, permettant à plusieurs millions de personnes de bénéficier de quelques secondes à une minute de préavis avant l’arrivée des ondes les plus destructrices.