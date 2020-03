Faire tourner Android sur un iPhone, c'est désormais possible avec Sandcastle

© Lisa Fotios

Les iPhone sont bien sûr indissociables d'iOS, le système d'exploitation mobile propriétaire d'Apple. Mais ce qui peut être perçu comme une contrainte incontournable a fait plutôt office de défi à relever pour les développeurs du projet open-source Sandcastle.Cela fait maintenant une dizaine d'années que ses membres cherchent à contourner les restrictions imposées par la marque à la pomme. En 2010, ils avaient d'ailleurs mis au point une solution permettant d'installer Android sur le premier iPhone.Et dernièrement, ils sont parvenus à une nouvelle prouesse. Comme le montre la vidéo du tweet ci-dessous, ils ont réussi à faire tourner l'OS mobile de Google sur un iPhone. Une manipulation qui, pour l'heure, ne fonctionne que sur les iPhone 7 et 7 Plus. Par ailleurs, il ne s'agit que d'une opération temporaire : une fois le smartphone redémarré, il tourne de nouveau sous iOS, sans mémoire des actions effectuées sous Android.Sandcastle présente d'ailleurs sa solution comme dans une version « bêta », un terme qui est peut-être même un peu excessif. En effet, de nombreuses fonctionnalités se révèlent inaccessibles dans ce cas de figure, dont l'appareil photo, le Bluetooth, la sortie audio, etc. L'équipe du projet en donne la liste complète, dans un tableau récapitulatif (voir ci-dessous). De même, il n'est évidemment pas possible d'en profiter pour installer des applications issues du Play Store sur l'iPhone.Enfin, il ne fait aucun doute qu'une telle instance d'Android souffre de problèmes d'instabilité et de nombreux bugs. On suivra donc avec attention les prochaines améliorations apportées par l'équipe du projet.