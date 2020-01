Android R fait son apparition sur Geekbench, tournant sur un Google Pixel 4

Une nouvelle version d'Android dont on ignore presque tout

Android « R », bientôt lancé en phase de test auprès des développeurs ?

Parce qu'ils peuvent être facilement trafiqués, les benchmarks de GeekBench ne sont pas toujours à prendre au pied de la lettre. Toutefois, si le benchmark relayé par GSMArena ce 18 janvier est exact, il s'agit néanmoins du premier à faire explicitement mention de la prochaine itération d'Android. Surnommé Android « R », cette dernière reste encore bien mystérieuse.Le benchmark dévoilé est celui d'un Google Pixel 4 équipé de 6 go de RAM et d'un Snapdragon 855. Potentiellement animé par Android « R », l'appareil aurait glané 712 points en indice de performances single-core et 2 181 points en multi-core. Rien de bien palpitant à l'exception de cette fameuse présence d'Android « R ».Pour l'instant, les premières apparitions du prochain OS de Google se comptent à peine sur les doigts d'une main. La dernière fois qu'on en avait entendu parler, note GSMArena, c'était fin décembre, au travers de l'Android Open Source Project. On découvrait alors que Google pourrait supprimer la limitation « compose/mux » d'Android, qui empêche certains fichiers, dont les vidéos capturées depuis un mobile, de dépasser le seuil des 4 Go. Une bonne nouvelle en perspective.Côté nomenclature, Google devrait logiquement poursuivre sur la lancée d' Android 10 en abandonnant les noms de friandises pour se limiter à un chiffre. La prochaine version d'Android serait ainsi simplement nommée Android 11. Seule une lettre serait utilisée à nouveau pendant la période de test auprès des développeurs, d'où le « Q » d'Android 10 et le « R » de ce possible Android 11. Comme le pointe GSMArena, Google pourrait aussi choisir de profiter du lancement d'Android 10 pour partir, sur la prochaine version de l'OS, sur une toute nouvelle nomenclature. Seul le temps nous permettra d'y voir plus clair.La présence (sujette à caution) de ce fameux Android « R » sur un benchmark pourrait en tout cas indiquer qu'il est sur le point d'arriver en phase de test auprès des développeurs. Si tel est le cas, alors des informations plus précises sur le système et ses principales nouveautés devraient peu à peu parvenir jusqu'à nous.