Un easter egg se cache dans Android 10 : voilà comment le trouver

Android 10 a aussi son easter egg

Accéder à l'easter egg d'Android 10

Source : 9to5Google

La nouvelle version de l'OS de Google, est disponible depuis mardi 3 septembre , avant tout sur les smartphones Pixel. Pour les autres, le déploiement se déroulera progressivement, à la discrétion des constructeurs.C'est un fait connu et presque attendu par les amateurs du système d'exploitation mobile : toutes les versions d'Android ont leur. Bien sûr, la dernière mouture de Google ne déroge pas à la règle. Seule la transformation du nom de Android Q vers Android 10 implique qu'Nous avons déjà eu quelques aperçus de l'easter egg d'Android 10, grâce àetqui l'ont ajouté à leurs propres builds quelques semaines avant Google. Néanmoins, l'implémentation est différente sur leset Pixel 3 XL . En somme, il s'agit d'Pour lancer l', il faut ouvrir les paramètres du smartphone et aller dans la section «», puis cliquer sur. Cela ouvrira unecomportant le logo Android 10. C'est ici que s'ouvreIl vous faut alors appuyer sur le « 1 » de Android 10, pour le faire basculer, puis le déplacer dans le « 0 » afin de créer. Le mini-jeu «» est ainsi débloqué. L'objectif ? Résoudre desen remplissant une grille, pour révéler une image cachée.Les images et icônes à reconstituer sont en lien avec Android. Enfin,, grâce aux indications données en légende de la grille,. Et pour l'heure, personne ne sait combien il y en a au total !