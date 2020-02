Le prochain rover de la NASA posera ses roues sur Mars dans très exactement un an

Lire aussi :

Source : NASA

Rendez-vous le 18 février 2021 pour suivre l'arrivée du rover sur Mars.Débuté en 1994, le Mars Exploration Program (MEP) s'apprête à lancer une nouvelle mission cet été : le lancement du rover Mars 2020.Son but : explorer Mars, rechercher des potentiels signes de vie, d'éventuelles conditions de vie habitables et des formes microbiennes anciennes.La particularité de Mars 2020, par rapport au rover Curiosity , est la foreuse dont il est équipé, qui pourra prélever des échantillons de roches et de sols martiens. Le rover pourra ensuite les stocker à l'abri sur Mars, en attendant qu'une autre mission les ramène (peut-être) sur Terre.Lancement prévu entre le 17 juillet et le 5 août 2020 !