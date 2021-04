L'astronaute Michael Collins, membre de la mission Apollo 11, est décédé

Michael Collins aurait dû participer à la mission Apollo… 8. Pas 11 ! Mais on lui diagnostique un problème de dos, qui nécessite une intervention chirurgicale, et il perd sa place, qui lui est échangée. Il sera finalement assigné en tant que pilote du module de commande d'Apollo 11, et volera vers la Lune en juillet 1969 avec Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Il confiera plus tard avoir pour principale crainte de devoir rentrer seul, tant la mission lui semblait risquée. Souvent désigné comme « le troisième homme », le moins connu du trio refusera pourtant un rôle plus important au sein du programme : il aurait pu commander Apollo 14 ou 15, mais choisit de ne plus voler pour préserver sa vie de famille. Décrit comme un poète, il quittera les activités spatiales pour diriger le National Air and Space Museum (qui contient sa capsule Apollo).