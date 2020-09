La NASA propose de racheter des échantillons lunaires rapportés sur Terre par des entreprises privées

Le principe du contrat serait le suivant : l'une ou les entreprises (américaines ou internationales) sélectionnées prélèveront des échantillons qui resteront sur place, sur la Lune. « Si elles peuvent stocker les échantillons dans un conteneur approprié et envoyer les images et les données à la NASA pour prouver que ces échantillons ont été collectés et peuvent être transportées sur Terre, la NASA paiera l'entreprise entre 15 000 et 25 000 dollars », explique l'article de la NASA.