Bing : La reconnaissance d'image par l'IA maintenant disponibles pour tous

Ça y est, vous allez pouvoir poster des images sur le chatbot de Bing, pour lui poser des questions portant directement sur ce document, ou pour enrichir et préciser vos demandes. Microsoft vient en effet d'annoncer officiellement la mise à disposition à tous les utilisateurs de cette fonctionnalité, qui a pour nom « Visual Search ».

« S'appuyant sur le modèle GPT-4 d'OpenAI, Visual Search permet à quiconque de télécharger des images et de rechercher sur le Web des contenus en lien. Prenez une photo, ou utilisez-en une que vous avez trouvée ailleurs, et demandez à Bing de vous en parler. Bing peut comprendre le contexte d'une image, l'interpréter et répondre à des questions à son sujet », explique Microsoft dans son blog.