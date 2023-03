Bing Chat : ce mode caché peut faire parler l'IA comme la célébrité que vous voulez !

Ainsi, pour avoir Elon Musk face à votre écran, vous aurez à taper #elon musk ou bien #celebrity elon musk. Vous pourrez ainsi parler au patron de Tesla des difficultés de Twitter ou de son rêve de conquête de Mars.

Il est tout de même à noter que pour le moment, le chatbot ne peut imiter (en majorité) que des personnalités assez consensuelles du monde anglo-saxon, comme Dwayne Johnson, Taylor Swift, Beyoncé, Oprah Winfrey ou Lebron James. Il est aussi possible de tailler le bout de gras avec des personnages de fiction tels que Batman, Dark Vador, Harry Potter ou Gollum.

Afin d'éviter le plus possible les polémiques, le chatbot ne peut en général pas reproduire le discours de personnalités controversées, à l'image évidemment des hommes politiques actuels. Mais Bleeping Computer explique qu'en manipulant un peu l'IA, il est possible de la faire parler, par exemple, comme Donald Trump. Et vous, y arriverez-vous ?