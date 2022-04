Les meilleurs logiciels de montage vidéo professionnels

Si l’interface rappelle furieusement iMovie, elle reste très peu modulable et place les outils aux endroits où on les attend. La gestion des médias (vidéo, image, audio) se fait dans un outil dédié, clair et lisible. Le montage, lui, s’effectue avec une timeline dite « magnétique » qui fera fulminer ou exulter selon les préférences.

Avec Final Cut Pro, Apple tient un équilibre parfait entre utilisation simplifiée pour les débutants et la création vidéo plus avancée. Les filtres et effets sont facilement accessibles, mais peu nombreux. L'étalonnage et la colorimétrie de Final Cut Pro n'est pas aussi qualitative que les options proposées par la concurrence mais se montre tout de même efficace. Un compromis qui a encore du mal à convaincre les monteurs les plus exigeants et friands de cinéma, mais qui satisfera la majorité des utilisateurs. Il est seulement dommage que des extensions payantes soient nécessaires pour parfaire l’expérience proposée par Apple.

Final Cut Pro est bien aidé par son optimisation qui touche la perfection. Sur Mac M1, Final Cut ne souffre d’aucun ralentissement, encore plus avec des rushs ré-encodés en ProRes ou le montage devient un pur bonheur. Les temps de rendus sont impressionnants, l'exportation d'une vidéo de plusieurs minutes étant expédiée en quelques secondes. Pour couronner le tout, Final Cut Pro s’offre au prix contenu de 299€, payable une seule et unique fois pour une licence à vie, ce qui en fait un logiciel de qualité en termes de rapport qualité/prix, si toutefois vous possédez un Mac…