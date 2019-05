USA : d'après une étude, le gaming serait majoritairement pratiqué sur smartphone

Pokémon Go : un des jeux phares sur smartphones

85% de dépenses en contenus en plus, par personne et par rapport à 2015

Une tendance qui devrait persister avec Apple Arcade et Google Stadia

L'ESA a constaté que même si les PC et les consoles de jeux restent populaires sur le continent, 60% des joueurs américains préfèrent jouer sur leur smartphone.Selon un article publié par Reuters le 9 mai de cette année,ont été dépensés en 2018 pour les, par opposition au matériel et aux accessoires.Selon l'étude de l'ESA et par ce même article de Reuters, le joueur américain moyen a 33 ans, préfère jouer sur son smartphone que sur consoles, et dépense ainsi beaucoup plus qu'avant en contenu :et,Ce chiffre important reste néanmoins à relativiser : les jeux pour smartphones (comme tous les autres types de contenus mobiles) sont bien plus importants aujourd'hui qu'il y a 4 ans, et le monde est relativement plus équipé en smartphones qu'à cette époque.Un autre élément est aussi à prendre en compte : vivement critiqué et valable pour les autres plates-formes, le contenu additionnel payant (aussi nommé DLC sur consoles et PC) est aujourd'hui bien plus important qu'à cette époque.Toujours selon Reuters, près de 65% des adultes américains (soit plus de 164 millions de personnes) jouent à des jeux. Le genre le plus populaire est celui des: 60% des joueurs jouent sur leur smartphone , le reste des sondés jouant sur des ordinateurs personnels et des consoles spécialisées.L'étude démontre également que les parents limitent de plus en plus le temps d'écran de leurs enfants, 87% des enfants ayant en plus eu besoin d'une autorisation pour acheter de nouveaux jeux. Quelques 46% de tous les joueurs sondés sont des femmes, bien qu'elles privilégient des types de jeux différents de ceux des hommes et ce, notamment en fonction de leur âge. Apple Arcade promettra l'accès à plus de 100 nouveaux jeux "exclusifs" sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV. Apple consacrerait 500 millions de dollars au développement de jeux pour ce service, qui devrait être lancé à l'automne dans 150 pays. Les jeux seront téléchargés sur l'appareil et pas diffusés en continu, afin qu'ils puissent être joués hors ligne. Google Stadia , quand à lui, proposera des jeux sur Google Chrome, smartphones Android et téléviseurs. Le lancement devrait être pour cette année, aux États-Unis, Canada, Royaume-Uni et à d'autres pays européens encore non spécifiés.Contrairement à Apple, Google diffusera le gameplay en streaming ( cloud gaming ) en s'appuyant sur un puissant matérielpour effectuer le travail - comme Shadow ou Nvidia Geforce Now. Il sera cependant nécessaire d'avoir une excellente connexion internet.