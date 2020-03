Jeep lance un vélo électrique en pré-commande. Son prix : 5 300 euros

© QuietKat

Assistance à plus de 30 km/h

Source : The Verge

Passé le cap des précommandes, les ventes de ce modèle doivent démarrer en juin ou juillet prochain.À ce prix, ce vélo de montagne dispose d'un moteur dont la puissance affichée est de 750 W, mais d'après Electrek , l'utilisateur est plus susceptible d'en tirer 1,5 kW. Il est répertorié sur le site de QuietKat comme un vélo électrique de «», ce qui signifie une vitesse maximale de 20 mph (environ 32 km/h). L'ensemble, qui pèse environ 35 kilos, dispose également d'un système à 10 vitesses.La plupart des constructeurs automobiles s'intéresse désormais à la mobilité électrique pour capter de nouveaux clients, et Jeep ne fait pas exception. Dans le secteur automobile, l'enseigne a même fait revenir ses Hummer sur le devant de la scène et a annoncé vouloir « devenir le constructeur de SUV le plus vert » de la planète. Mais en ce qui concerne les VAE, Jeep propose ici un prix qui risque de rebuter de nombreux acheteurs.