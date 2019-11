L'anglais Zapp annonce l'arrivée de son i300, un scooter zéro émission au look électrisant

© Zapp

Une vitesse au démarrage électrisante

© Zapp

Une assise en « Z » pour un prix de plus de 6 000 euros

Source : Electrek

Marqué par son châssis en forme de « Z », cet i300 est un scooter électrique de luxe, urbain, qui se distingue étonnamment par ses performances aux démarrage.La société britannique Zapp, basée à Norwich, ont voulu faire de ce scooter électrique un modèle de rapidité. Jugez-en vous même : Zapp annonce un délai de 2,4 secondes pour passer de 0 à 50 km/h au démarrage. Avec un moteur de 14 kW et une masse faible de 90 kg , le i300 a de quoi prendre de la vitesse très rapidement.Le véhicule embarque par ailleurs deux batteries lithium-ion de 1,25 kWh. Amovibles, chaque batterie pèse cinq kilos. Elles permettent au Zapp i300 de rouler sur 60 à 90 km en mode économie d'énergie. Si cette autonomie n'est pas exceptionnelle, elle reste au-dessus des standards actuels des scooters électriques.Visuellement, cet i300 se distingue surtout par son assise particulière, quasiment « externe » au châssis, selon un exosquelette en aluminium en « Z » assez sympathique à nos yeux.Les livraisons du Zapp i300 démarrent dans moins de six semaines, avant le début de l'année 2020. Le scooter est déjà en pré-commande depuis l'année dernière en Europe, y compris en France, à partir de 6 300 euros avec une garantie de deux ans. Côté option, on peut se procurer une troisième batterie pour 720 euros.