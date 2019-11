La nouvelle trottinette Voi arrive à Paris, avec pour la première fois une batterie interchangeable

© Voi

Des batteries interchangeables qui vont favoriser le zéro émissions

Voi mise sur le développement durable

Source : Communiqué de presse

En déployant son nouveau modèle de trottinette électrique, Voi montre à la Ville de Paris qu'elle prend au sérieux l'appel d'offres visant à consolider le secteur et ne proposer ainsi aux touristes et habitants de la capitale plus que trois opérateurs au début de l'année 2020, pour un parc total de 15 000 trottinettes. La firme scandinave aborde cette procédure avec confiance et forte de sa victoire récente à Marseille , où elle fut l'un des trois opérateurs retenus à l'issue de l'appel d'offres phocéen.Voi prépare idéalement le terrain. Alors que la mairie de Paris impose aux exploitants répondant à l'appel d'offres de prendre plusieurs engagements sociaux et environnementaux, la société née à Stockholm prend les devants en annonçant être en train de déployer, cette semaine, son dernier modèle : la trottinette électrique Voiager 3.La particularité de ce nouveau modèle est qu'il embarque une batterie interchangeable. Grâce à la Voiager 3, l'équipe de maintenance est alertée dès qu'une trottinette est déchargée, elle est alors dépêchée sur place, à l'endroit où se trouve l'engin, pour y remplacer la batterie à plat par une batterie chargée.Les trottinettes qui nécessitent une réparation ou un entretien seront récupérées par des camionnettes électriques et des vélos cargo. Afin de limiter au maximum son empreinte carbone, les véhicules seront eux-mêmes alimentés en énergie verte renouvelable par le fournisseur français Enercoop.Dans le cas où la phase pilote s'avère concluante, Voiager 3 sera déployée à plus grande échelle dans la ville de Paris. La capitale française a permis à Voi d'atteindre son objectif en devenant la première ville à mener des opérations zéro émissions. La collecte, le chargement et le déploiement des trottinettes électriques fonctionnent grâce aux véhicules électriques et aux énergies renouvelables., a commenté Lucas Bornert, le directeur général de Voi pour la France.Le nouvel entrepôt de Voi, ancien hangar de Vélib situé à Alfortville (à trois kilomètres de paris), est grand de 1 500 m². La compagnie a souhaité faire de l'entrepôt un lieu éco-responsable, dédié à la maintenance. 1 000 trottinettes électriques devraient y être réparées et rechargées chaque jour.