L'emblématique scooter Ludix de Peugeot va se décliner en version 100% électrique en 2020

Le Peugeot Ludix de retour en version e-Ludix

Une autonomie de 50 km

Prix et disponibilité

Un nouveau modèle baptisé en tout logique e-Ludix, et qui va reprendre les codes esthétiques de son grand frère, lancé dans les années 2000.Si certains gardent un souvenir ému de leur Peugeot 103 RCX M, d'autres se souviennent sans doute particulièrement de leur scooter Peugeot Ludix, lancé au début des années 2000. Bonne nouvelle pour ces derniers, puisque le constructeur au lion va proposer une nouvelle version, 100 % électrique cette fois bien sûr.Le modèle sera proposé en quatre coloris différents et disposera d'un moteur d'une puissance de 2,5 kWh (quatre chevaux), sans oublier une batterie amovible, assurant une autonomie de 50 km environ.Sur le guidon, un écran LCD permettra d'afficher différentes informations (vitesse, autonomie, distance...), et d'opter pour un des quatre modes de conduite proposés.Selon Peugeot, ce nouveau modèle, baptisé e-Ludix, «».le Peugeot e-Ludix sera un scooter sans permis, équivalent 50 cc et accessible dès 14 ans. Réglementation oblige,il voit sa vitesse maximale bridée à 45 km/h... Et non, il ne sera pas possible ici de modifier le carbu' ou même de troquer le pot d'origine contre un pot Ninja (ou Polini).Ce nouveau Peugeot e-Ludix sera disponible au tout début de l'année 2020, au tarif de 3 499 euros (hors bonus). Côté coloris, il faudra choisir entre le blanc, l'orange, le noir et le bleu métallisé.Notons qu'une version « Cargo » sera également disponible (en équivalent 50 cc et 125 cc), ce dernier étant doté d'un porte-bagage capable de supporter une charge de 25 kg.