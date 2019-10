Le Français Eccity lance la production du Model3, son scooter à trois roues électrique

© Eccity

Cette production et la future mise sur le marché du véhicule ont été permises par une campagne de financement participatif.Ce scooter électrique est décrit par Eccity comme étant «» : c'est un scooter trois roues de 125 cmà deux places. Il disposerait également d'une marche arrière. «», déclare la marque.Le scooter est doté de deux moteurs électriques de 5 kW, pouvant développer une puissance nominale de 14 kW. Cela donne au Model3 une vitesse de pointe affichée de 110 km/h. La batterie de 6 kWh assure une autonomie de l'ordre de 100 kilomètres. Le Model3 a ainsi une autonomie comparable à celle de l'Unu allemand , dont la seconde génération a été dévoilée en mai. Trois heures de recharge via un chargeur fourni (compatible avec les prises domestiques) seraient suffisantes pour retrouver 90 % de cette autonomie.Eccity a également réalisé une comparaison de son scooter électrique à trois roues avec un équivalent fonctionnant à l'essence. D'après le constructeur, une économie de 756 euros pourra être réalisée par les propriétaires de Model3 tous les 5 000 kilomètres. Cette économie grimperait à 1 276 euros tous les 10 000 kilomètres, et à 3 356 euros tous les 30 000 kilomètres.La production de ce Model3 débute, et les investisseurs l'ayant permise seront les premiers livrés. La mise sur le marché de ce scooter électrique a nécessité une levée de fonds réalisée en mai sur Wiseed . Elle a réuni 455 000 euros et 672 investisseurs. En plus de la mise en production et sur le marché du Model3, la somme a également servi à améliorer la communication de la marque autour de sa gamme, qui recense des modèles de 50 cmet des séries spéciales.Les prix du Model3 démarrent autour de 10 000 euros, avec des formules de location (« Eccity Lease ») dès 210 euros par mois. Il pourra être conduit par toute personne disposant d'un permis A1, A2 ou B. Le constructeur basé à Grasse (Alpes-Maritimes) détaille : « Afin de procéder aussi justement que possible, chaque client va être livré dans l'ordre chronologique de réception de son bon de commande ». La liste des primo-adoptants était encore ouverte ce 22 octobre : il est possible d'en faire partie avec un acompte de 300 euros.