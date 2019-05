La Chine dévoile un prototype de train à sustentation magnétique circulant à 600 km/h

Une avancée majeure pour la Chine... et pour les trains Maglev

Des avancées technologiques

Source : Global Times

Le lancement et le test de ce premier prototype chinois demarquent une avancée majeure pour le pays. Le prototype d'ingénierie devrait sortir de la chaîne de production en 2020 avant de passer par des tests complets.», a déclaré Ding Sansan, responsable de la Recherche et du Développement du train Maglev. Le prototype d'essai ne comptait qu'un seul véhicule. Le constructeur prépare également un centre expérimental et un centre de production d'essai pour les trains à grande vitesse du même type. Selon Ding, ces deux projets devraient être opérationnelsde cette année, sans plus de précisions.Toujours selon Ding Sansan, «». Le CRRC Qingdao Sifang a lancé un programme clé de recherche et de développement auquel ont participéet ce, dès juillet 2016. Le but : développer des trains à grande vitesse, aux propriétés intellectuelles uniquement chinoises. Les trains à grande vitesse chinois fonctionnent maintenant à une vitesse pouvant atteindre 350 km à l'heure.Ding explique également qu'après presque trois ans d'efforts, son équipe aura réalisé des «». Selon lui, les systèmes de communication avec les locomotives, le système de traction et le contrôle global de l'exploitation sont aujourd'hui pleinement opérationnels.Le train Maglev se caractérise par étonnante vitesse, une certaine sécurité, une importante fiabilité, et un niveau de bruit et de vibrations réduit. Ding estime qu'ils seront utilisés, à terme, pour(et tous les ensembles de villes) afin de «»., plaque tournante financière de la Chine, est la seule ville du pays exploitant une ligne commerciale à grande vitesse. Le train Maglev de Shanghai a été mis en service en 2003 et sur une distance de 30 km, entre le centre-ville et l'aéroport de Pudong, le tout à une vitesse maximale de 430 km/heure.