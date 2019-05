C’est officiel : Triumph se lance bien dans l’aventure des motos électriques

Des partenaires de choix

TE-1, deux années pour aboutir

Célèbre constructeur de motos, Triumph n'a cessé de nous mettre la puce à l'oreille au cours des derniers mois quant au développement d'une moto électrique. En février 2019, un premier sondage envoyé à la communauté évoquait déjà la potentielle existence d'une moto électrifiée, avant qu'un brevet ne vienne renforcer nos suspicions un mois plus tard. Il était alors question d'une Trident électrique, et non plus thermique.Autant d'interrogations que le CEO de la firme d'outre-Manche a dissipé., peut-on lire dans les colonnes de Motor Cycle News Pour ce faire, le groupe s'est entouré de partenaires aussi prestigieux les uns que les autres : Williams Advanced Engineering, Integral Powertrain, un spécialiste de l'électrique de l'université de Warvick mais également le gouvernement britannique au travers de l'Innovate UK, l'agence d'innovation du Royaume-Uni. L'état actuel du projet consiste à développer, peut-on aussi lire dans Electrek Ici, Triumph compte dans un premier temps se concentrer sur un groupe motopropulseur électrique. Autrement dit, ce qu'il y a sous le capot, et non sur le capot. Mais la compagnie a surtout pour ambition de fabriquer un modèle entièrement maison, des batteries au moteur en passant par le design. En partant de zéro, le projet TE-1 a deux ans devant lui pour aboutir à un produit fini.