Stanley Robotics : un robot-voiturier à l'aéroport de Lyon

Un innovant service de robots-voituriers à Lyon-Saint Exupery

Source : Techcrunch

Lese chargera ainsi de gérer le parking extérieur P5+ de l'aéroport de- Saint Exupery, avec une mise en service initiale incluant un total de 500 places.Concrètement, après avoir réservé en quelques clics sa place de parking sur le store d'Aéroports de Lyon, le voyageur dépose son véhicule dans un box dédié, pour ensuite rejoindre les terminaux via la navette située à proximité immédiate. C'est à ce moment que le robot-voiturier vient prendre en charge la voiture, pour la stationner sur le parking sécurisé P5+. À son retour de voyage, le passager récupère son véhicule disponible dans l'un des boxes.Selon: "." Dans un premier temps, ce sont 4 robots autonomes qui fonctionnent en simultané, avec 12 boxes pour accueillir et restituer les véhicules.Le projet s'inscrit aussi dans une vision durable, puisqu'il réduit l'emprise au sol en permettant à terme de créer 50 % de places supplémentaires sur la même superficie, grâce à la densification du stationnement. Il limite aussi les émissions de CO2 en supprimant la circulation des véhicules des passagers sur les aires de stationnement, sachant que les robots utilisés fonctionnent avec un moteur électrique, qui n'émet évidemment pas de CO2.Évidemment, si la mise en place du dispositif ne concerne que 500 places, l'objectif est de poursuivre le développement et d'augmenter encore la capacité de ce parking innovant. A terme, ce dispositif pourrait représenter jusqu'à 2000 places supplémentaires et s'étendre sur plus de 6000 places en tout.