Onewheel dévoile sa Pint : "moins chère" et plus facile à manier

La mobilité électrique sur une seule roue

25 km/h et 10/12 km d'autonomie

Sources : Engadget et Onewheel

Pour les amoureux de mobilité urbaine mais qui ne veulent pas investir dans trottinette électrique classique, voici, une planche dotée d'une seule et unique (grosse) roue, et d'un moteur électrique.Pour se déplacer en ville, si certains font le choix de la trottinette électrique, d'autres préfèrent jouer" explique le groupe.L'objet est animé par. Pint est également dotée d', sans oublier une poignée pour faciliter le transport, ainsi qu'un système de freinage assisté Simplestop.Future Motion indique : ". Les intéressés peuvent d'ores et déjà précommander leur précieux, avec même quelques bonus pour les premiers acheteurs. Côté tarif, il faudra tout de même s'acquitter d'pour susciter la jalousie des passants sur son chemin.