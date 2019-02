La trottinette Xiaomi M365 peut être piratée pour accélérer ou freiner subitement

Contrôler la trottinette à distance

Circulez à trottinette, il n'y a rien à voir

Source : The Verge

Les auteurs de la découverte travaillent pour l'entreprise Zimperium, spécialisée en sécurité mobile. Ils ont révélé une vulnérabilité conséquente au sein du modèle, fabriqué par Segway-Ninebot.En effet, l'appareil présente unau niveau de son module de communication Bluetooth. Celui-ci est initialement prévu pour verrouiller la trottinette et l'empêcher d'être utilisée par quelqu'un d'autre. Mais la faille ainsi mise en évidence peut permettre à des pirates de lancer des attaques DoS ou d'installer un malware pourdu véhicule.Dans une vidéo publiée par Zimperium, les chercheurs démontrent qu'ils peuvent cibler n'importe quel individu circulant sur une Xiaomi M365, et ce, jusqu'à une distance de 100 mètres. Ils pouvaient alors pousser la trottinette électrique à, en envoyant des commandes depuis un téléphone. De cette façon, le piratage pourrait ni plus ni moinsla vie des utilisateurs.Alertée par Zimperium, l'entreprise chinoise Xiaomi n'a pas semblé particulièrement émue par cette vulnérabilité. Elle a qualifié le bug de «», sans pour autant mettre à jour son logiciel.La faille pourrait également concerner des entreprises deen libre-service, telles queou Lime . D'autant que certains engins de Xiaomi peuvent être revendus sous d'autres noms à des sociétés.Mais du côté de Lime, on déclare qu'aucun modèle M365 ne figure dans la flotte de véhicules proposés. Quant à l'entreprise Bird, elle affirme connaître ce bug depuis plus d'un an et que ses trottinettes ne sont pas touchées, y compris ses Xiaomi M365. Suffisant pour rassurer les utilisateurs ?