Des bateaux-robots autonomes sont capables de transporter cinq personnes à Amsterdam

Dans le port d'Amsterdam, il va désormais falloir compter sur les « Roboat »

(vous avez saisi le jeu de mots ?). Après trois phases de développement successives, Roboat III est donc officiellement lancé depuis trois jours. Ce bateau-taxi a été mis au point par le Laboratoire d’informatique et d’intelligence artificielle (CSAIL) du Massachusetts Institute of Technology (MIT). Les deux premiers prototypes avaient été dessinés par Pietro Leoni en 2017 et en 2018, et mesuraient respectivement 90 cm x 45 cm et 2 m x 1 m. Le dernier bateau, dessiné en 2019 lors d'une collaboration entre Leoni et David Fernandez Guttierez et construit par Stormer Marine, mesure cette fois 4 m x 2 m.