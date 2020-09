Le triple vainqueur du Tour de France Greg LeMond lance deux vélos électriques haut de gamme

Les vélos électriques se multiplient et les acteurs qui proposent leur propre modèle sont légion. Mais quand Greg LeMond en personne dévoile ses bicyclettes électriques, cela mérite le coup d'œil. Le triple vainqueur du Tour de France (éditions 1986, 1989 et 1990) et double champion du monde de cyclisme sur route (1983 et 1989) a présenté deux vélos urbains de haute technicité : le LeMond Daily et le LeMond Dutch.