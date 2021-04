Une étude de Microsoft affirme qu’il faut éviter d’enchaîner des réunions en visio

Dans cette sélection, nous vous proposons de passer en revue 10 applications de messagerie électronique, qui comptent aujourd'hui parmi les plus populaires et les plus efficaces pour gérer vos emails. Avec des services de messagerie en ligne qui n'ont cessé de s'améliorer depuis une dizaine d'années, les logiciels dédiés à la gestion de courriers électroniques doivent sans arrêt sortir le grand jeu pour justifier leur existence, notamment sur desktop. Outre une expérience centrale qui se doit d'être irréprochable, il faut bien souvent rivaliser en fonctionnalités et éléments inédits pour attirer les utilisateurs. Et bien évidemment, faire la part belle à une interface compréhensible et agréable à utiliser, sans jamais perdre de vue la productivité.