Qui veut voir Christian Estrosi (et Nice) dans le metaverse ?

Du haut de la Villa Masséna, il est possible de voir la Côte d'Azur, ses palmiers, sa mer Méditerranée et, juste en bas, la promenade des Anglais. De quoi donner envie d'aller plus loin dans la ville, ce qui n'est malheureusement pas possible pour le moment.

Pourtant, selon Christian Estrosi, cette arrivée dans le metaverse n'est qu'une « pierre à l’édifice ». En plus d'avoir accès au bâtiment sur trois étages, où des informations sur les collections et les événements en cours seront proposées, la ville va rapidement s'intéresser à une autre nouvelle technologie.

Nice devrait ainsi, selon son édile, lancer dans les prochaines semaines des NFT (jetons non fongibles). « Plus qu’une représentation de bâtiments, nous irons vers une interprétation de notre territoire », résume l'homme politique. Tout un programme.