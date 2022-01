Envie de collectionner des candidats à la présidentielle 2022 en NFT ? Le Gorafi a ça pour vous

On dirait un titre du Gorafi, mais non : le célèbre site satirique se lance dans la course aux NFT avec une application nommée « CryptoPolitics », qui va être lancée courant janvier. Sur le modèle du play-to-earn, vous pourrez customiser vos personnalités politiques préférées et les faire combattre avec des règles qui rappellent les cartes Yu Gi Oh!.