Steve Aoki et l'artiste japonais Hiro Ando s'associent pour lancer le projet NFT Samurai Cats

La carrière d’un DJ EDM, ce n’est pas seulement presser des boutons et faire danser les foules. Steve Aoki se frotte aussi les mains avec de nombreux projets NFT qui lui ont rapporté quelques millions de dollars fin 2021. Samurai Cats, une collaboration avec l’artiste plasticien Hiro Ando et une équipe d’artistes numériques nommée The Noodle Gang, devrait également rapporter quelques billets à celui qui se définit comme un touche-à-tout du monde de l’art.