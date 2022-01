Un nouveau monde vraiment décentralisé ? La plateforme OpenSea « gèle » pourtant une collection de NFT volés

C’est une affaire qui divise la communauté des crypto-monnaies . Ce jeudi 30 décembre 2021, la plateforme OpenSea a gelé l’équivalent de 1,9 million de dollars de NFT Bored Apes après que leur propriétaire a signalé leur vol. Victime de phishing , Todd Kramer a été privé de 16 singes et mutants désabusés de sa collection, dont la vente et l’achat ont été suspendus et qui sont désormais signalés comme « activité suspecte ».