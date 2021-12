Confiné pour le Nouvel An ? Paris Hilton donne un concert le 31 dans le metaverse de Roblox (ne nous remerciez pas)

Vous êtes confinés pendant le Nouvel An et vous ne savez pas quoi faire ? Paris Hilton a pensé à vous. La DJ organise une fête ce 31 décembre sur son île « Paris World », créée sur Roblox, une plateforme de metaverse. Pendant les festivités, les visiteurs pourront visiter des répliques digitales de son domaine de Beverly Hills et de son « manoir pour chien », se balader le long de la jetée de Santa Monica ou tout simplement louer une voiture de luxe ou un yacht pour déambuler dans ce monde virtuel.