Entrer dans la VR comme dans Ready Player One ? C'est maintenant, avec le Gates01 de STEPVR (et c'est fou)

Il s'agit d'un portail qui vient d'être lancé à Pékin et qui est présenté comme étant « une porte de réalité virtuelle menant vers le metaverse ». On peut la comparer à l'OASIS, cet espace de réalité virtuelle massivement multijoueur de l'univers de (Ready) Player One. Sauf que, dans le monde imaginé par Ernest Cline, l'intrigue se déroule en 2045, et non en 2022.

Le Gates01 occupe un espace d'environ 3 m². Il repose sur un système de mouvement omnidirectionnel qui permet aux utilisateurs de courir librement et de réaliser des mouvements de course et d'arrêt instantanés.