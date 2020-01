Mercedes s'allie à Geely pour fabriquer des Smart électriques destinées au marché chinois

Des investissements de poids

Contre-attaque

Source : Reuters

La nouvelle collaboration entre Mercedes et Geely n'a presque rien d'étonnant au regard des dernières opérations financières menées par le groupe chinois. En 2018, ce dernier avant en effet racheté 9,7 % des actions du groupe Daimler AG, maison-mère de la firme à l'étoile, pour un total de 7,2 milliards de dollars.Deux ans plus tard, le groupe de l'Empire du milieu se donne donc l'opportunité de créer uneaux côtés de Mercedes au travers d'un investissement de 388,77 millions de dollars chacun, soit 777,54 millions au total. Objectif : construire des nouveaux véhicules électriques à la fois premium et intelligents sous la marque Smart, propriété de Daimler.Basée sur la ville côtière de Ningbo, en Chine, cette coentreprise s'articulera autour de deux axes principaux : l'ingénierie, chapeautée par les équipes de Geely, et le design, dirigé par celles de Mercedes-Benz. Chaque partenaire placera trois dirigeants au sein du conseil d'administration, lit-on dans le communiqué de presse Reuters.En revanche, le poste de directeur général de la société a été attribué à Tong Xiangbei, de Geely, pour diriger l'ensemble des opérations. Ce rapprochement s'apparente à une réponse musclée à la récente alliance Great Wall Motors Company Limited/BMW , fruit d'unedont résultera des véhicules électriques Mini à destination du marché chinois.