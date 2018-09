Nouveaux clavier, souris et casque eSport chez Razer

Razer revient en force

Razer Kraken Tournament Edition

Razer BlackWidow Elite

Razer Mamba Wireless

Fondée en 2005, l'entreprise Razer a très rapidement su se faire une place de choix dans le coeur, comme sur les bureaux des. Proposant toujours du matériel de grande qualité et à la pointe de la technologie, la marque est aujourd'hui reconnue par beaucoup comme étant la meilleure dans sa catégorie.Aujourd'hui, Razer revient avec, tous spécialement conçus pour la pratique de l'eSport.Le Razer Kraken Tournament Edition est le derniersigné du constructeur américain.Doté de la technologie THX Spatial Audio qui améliore les expériences audio stéréo 5.1 et 7.1, il est équipé de haut-parleurs en néodyme de 50 mm et permetd'après nos confrères de chez Tom's Hardware.Très confortable, il se montre particulièrement ergonomique grâce à son bandeau rembourré ainsi que ses oreillettes remplies de « gel rafraîchissant » afin de permettre aux gamers, de longues sessions de jeu sans gêne aucune.Entièrement personnalisable grâce à son contrôleur USB, il est doté d'une prise jack classique et sera disponible dès ce mois de septembre, au tarif de 99,99 $.Razer continue également d'agrandir sa famille deBlackWidow avec une nouvelle version Elite.Entièrement améliorée, la version Elite du célèbre clavier est dotée des commutateurs mécaniques brevetés de Razer, toujours disponibles en vert, orange, ou jaune, d'un rétroéclairage RVB personnalisable, de 10 touches anti-retournement, de touches entièrement programmables avec support macro, d'un cadran numérique multifonctions, de touches multimédia dédiées et de l'USB 2.0 ainsi que d'un pass-through audio.En plus de toutes ces fonctionnalités, le BlackWidow Elite propose également deux modes de stockage, l'un embarqué, et l'autre à l'aide du « cloud ».C'est ainsi que si les modèles précédents obligeaient leurs utilisateurs à devoir enregistrer leur(s) profil(s) via le logiciel Synapse de Razer, la version Elite permet quant à elle la sauvegarde d'un maximum de 5 profils « localement », afin de pouvoir jouer dans les meilleures conditions, où que le clavier se trouve !D'ores et déjà disponible, le Razer BlackWidow Elite est affiché au prix de 169,99 $.Dernière nouveauté signée du fabricant, la Razer Mamba Wireless qui, d'après le constructeur, offre une autonomie améliorée de 150 % par rapport à ses prédécesseurs, et promet ainsi plus de 50h d'utilisation avec une seule charge.Équipée d'un capteur optique avancé 5G, la petite dernière de chez Razer offre 16 000 DPI ainsi qu'une précision de 99,4 %.Également dotée de commutateurs demécaniques Razer certifiés pour un maximum de 50 millions de clics, d'un éclairage RGB et de sept boutons programmables, la Razer Mamba Wireless propose le même système de mémoire « hybride » que le Razer BlackWidow Elite, avec la possibilité de stocker des profils, tant localement qu'à l'aide du cloud.Disponible dès ce mois-ci, elle sera proposée au tarif de 99,99 $ également.