Corsair lance le K70 MK.2 Low Profile : un clavier mécanique de voyage

Des switchs Cherry MX Speed exclusifs

Source : Corsair

Ce clavier, estampillé "Low Profile", reprend l'essentiel des caractéristiques de son grand frère le K70 RGB.Haut deet ne pesant que 1,08 kg sur la balance, leest définitivement un poids plume.Des dimensions réduites qui ne l'empêchent pas de bénéficier des meilleures caractéristiques possibles, et notamment au niveau de ses switchs. Celui-ci embarque en effet desdéveloppés en exclusivité pour Corsair. Des touches qui voient leur hauteur réduire de 35%, pour une course plus réduite et donc un déclenchement plus rapide.Comme son nom l'indique, ce nouveau clavier light signé Corsair est bien entendu bardé de RGB, pour vous permettre de l'afficher aux couleurs que vous désirez.Len'est pas encore disponible à l'achat, et son prix est pour le moment inconnu. À titre de comparaison, le Corsair K70 RGB classique se trouve aux alentours de 180€.