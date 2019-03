Salon auto de Genève : avec l’El-Borne et la Minimo, Seat (re)lance son offensive électrique

Seat El-Borne / Grégoire Huvelin pour Clubic

La plateforme MEB privilégiée

Seat, vers une nouvelle dynamique portée sur l'électrique

La Seat El-Borne en images



La Seat Minimo en images



La société espagnoleavait de suite annoncé la couleur : son stand fera flotter le drapeau de l'électrique à l'occasion du, par le biais de deux modèles électrifiés répondant aux noms de El-Borne et Minimo. Le premier afficherait presque un air de petit monospace, mais assume un côté sportif avec ses jantes de 20 pouces et son aileron arrière. Le second se veut tout bonnement être un concurrent direct à la Renault Twizy, qui fait ici face à une bi-place capable de filer jusqu'à 90 km/h.Pour découvrir l'ensemble de leurs caractéristiques, n'hésitez pas à consulter les articles déjà écrits par la rédaction de Clubic ( ici et là ). Leur fiche technique respective n'ont pas bougé d'un iota entre les communiqués de presse officiels et l'ouverture de l'événement helvète. Toujours est-il qu'une petite précision quant à la conception de l'El-Borne ne ferait pas de mal : celle-ci a en effet été conçue à partir de la plateforme MEB du groupe Volkswagen.Ici, le groupe ibérique se relance définitivement dans la course à l'électrique, son activité dans le secteur étant presque au point mort. En 2017, la firme d'outre-Pyrénées s'était tout de même illustrée avec un concept dédié à l'autopartage, la eMii, depuis lancée sur les routes barcelonaises . Aucune date de commercialisation de l'n'est à l'heure connue. Au même titre que la bi-place électrique