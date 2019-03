Seat dévoile "El-Born", son nouveau concept 100% électrique et autonome

Un concet El-Born chez Seat

Un véhicule élégant et pratique (selon Seat)

Salon automobile 2019 de Genève



Retrouvez nos actus, dossiers et diaporamas sur le Salon automobile 2019 de Genève, qui se tient du 7 au 17 mars ! Voir les articles

Exit le quadricycle électrique, place ici à une « vraie » voiture, dotée d'une motorisation électrique, et affichant tout le confort inhérent à une petite citadine, avec un petit côté autonome en bonus.Au Seat exhibera donc non seulement son petit Minimo (aux faux airs de Renault Twizy) , mais aussi, un autre. «» explique le constructeur.Ce nouveau conceptdispose donc d'. Côté autonomie, le constructeur promet pas moins de. Via sa compatibilité avec la technologie de recharge rapide en courant continu jusqu'à 100 kW, celle-ci peut retrouver jusqu'à 80 % de sa capacité en moins de 50 minutes.Côté look, l'ensemble est plutôt réussi, avec. «» selon Seat. Le tout est chaussé de très larges jantes de 20", avec à l'arrière, un spoiler à double lame pour optimiser l'aérodynamique du bolide.A bord,pour la gestion de l'et de la connectivité.Enfin, Seat précise quequi permettent d'automatiser partiellement la conduite en prenant en charge la direction, l'accélération et le freinage.