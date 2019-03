Salon Auto de Genève : Skoda se lance dans la mobilité urbaine avec le vélo électrique KLEMENT

Skoda



Ne pédalez plus, mais inclinez votre pied pour accélérer



Charge par induction



Salon automobile 2019 de Genève



Parce qu'il n'y a pas que les voitures thermiques et électriques au! Les vélos électriques ont eux aussi le droit à leur petit moment de gloire, à l'image du, un deux-roues électrique imaginé par les équipes de la firme tchèque Skoda. Ce produit représente les ambitions du groupe en termes de, en cherchant ici à toucher une cible plus jeune susceptible d'être séduite par ce type de transport à la fois moderne et pratique, apprend-on dans un communiqué de presse officiel KLEMENT se distingue par son design original situé aux antipodes des standards d'aujourd'hui : son imposant cadre en aluminium se divise en deux parties pour laisser place, d'une part, à des pédales fixes, et d'autre part, à la selle du produit. Et c'est justement tout l'intérêt de ce modèle sans aucun câble apparent : il fonctionne de la même manière qu'un. Inclinez les pédales vers l'avant, et le vélo accélérera. Inclinez les vers l'arrière, et le modèle freinera.En parlant de freins, ce dernier est équipé de freins à disques dotés d'un système ABS, lequel évite de bloquer les roues en cas de freinage intense. Son moteur de 4 kWh le propulsera quant à lui jusqu'à 45 km/h, bien que la vitesse autorisée en Europe soit de 25 km/h. Aussi, le KLEMENT embarque une double batterie de 250 Wh au total, lui conférant une autonomie de 62 kilomètres. A noter qu'un système de récupération d'énergie lors du freinage a été installé par les équipes.Son poids reste l'un de ses points faibles : 35 kilogrammes. Mais Skoda a plus d'un tour dans sa manche, puisque le KLEMENT arbore toute une série de technologies susceptible d'optimiser l'expérience utilisateur, à l'image d'un support pour smartphone avec recharge par induction. Pratique, le vélo électrique de l'entreprise européenne se charge directement à une prise domestique.