Jaguar et Land Rover vont rouvrir leurs usines en Europe

Source : Motor1

Ces réouvertures suivront les règles de déconfinement et les mesures de distanciation sociale décrétées dans chaque pays où se trouve une usine du groupe anglais.Alors que la Chine se remet tout juste de la crise du coronavirus et que les ventes de voitures augmentent là-bas, le groupe Jaguar Land Rover va rouvrir plusieurs de ses usines à partir du 10 mai prochain.Dans un premier temps, les usines de Solihull et Wolverhampton au Royaume-Uni, ainsi que celle de Nitra en Slovaquie seront les premières à reprendre la production. Elles produisent les Range Rover, Range Rover Sport et le nouveau Defender.Les usines de Castle Bromwich, dans les Midlands, et Halewood, proche de Liverpool, resteront fermées en attendant un retour à la normale du marché automobile.Le partenaire autrichien Magna devrait reprendre également la production du I-Pace pour Jaguar au mois de mai. Des mesures de sécurité supplémentaires seront mises en place dans toutes les usines pour protéger la santé des employés.