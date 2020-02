Le Brexit pourrait grandement affecter la livraison de véhicules Nissan en Europe

Des frais de douane qui pourraient empêcher Nissan de vendre ses véhicules en Europe



Une restructuration en cours de réflexion pour réduire les couts de production en Europe



Source : Automotive News

Le Brexit a de lourdes conséquences sur l'activité du constructeur Nissan en Europe.Lors d'une conférence de presse organisée près de Paris ce lundi 24 février, le président de Nissan Europe Gianluca de Ficchy a annoncé que l'usine de Sunderland au Royaume-Uni est menacée de fermeture.Nissan attend la fin des négociations entre Boris Johnson, Premier ministre britannique et l'Union européenne sur un nouvel accord de libre-échange pour décider du sort de ce site de production qui fournit près de 75% des véhicules expédiés sur le Vieux continent et qui produit notamment le Qashqai, le Nissan Juke et le véhicule électrique Leaf.Si aucun accord n'était trouvé entre les deux parties, des droits de douane fixés à 10% du prix des voitures et des pièces détachées seraient appliqués, ce qui ferait gonfler d'autant le prix public de la gamme Nissan. «», indique Gianluca de Ficchy.La possibilité d'utiliser d'autres usines Nissan ou Renault en Europe a également été balayée par le président qui explique que la «».Le groupe japonais s'attend à un recul de ses ventes européennes durant l'année 2020, qu'il décrit comme «» pour ses véhicules. Nissan va recentrer sa communication et ses efforts sur le grand public et des véhicules à destination du grand public plus rentables.Interrogé également sur l'avenir de Nissan en Europe Gianluca de Ficchy évoque une restructuration à venir mais se laisse encore quelques mois pour la mettre en place et réfléchir à une stratégie à long terme.C'est pourtant 600 emplois qui devraient être rapidement supprimés dans l'usine de Barcelone et le constructeur discute d'ors et déjà avec les syndicats pour préparer cette vague de départs.