À Marseille, un radar en test mesure le niveau de pollution des véhicules

© Twitter @AtmoSud

La crainte d'un nouvel outil de répression, pour une association d'automobilistes

AtmoSud teste un radar de #pollution à Marseille depuis hier, lundi 11 novembre, pour mesurer la #qualiteair à la sortie des pots d'échappement des véhicules 🚗 pic.twitter.com/NvavKofNrO — AtmoSud (@AtmoSud) November 12, 2019

Source : Twitter

Du 11 au 16 novembre 2019, l'AtmoSud, ex-Air PACA, expérimente à Marseille un radar de pollution censé calculer la pollution de chaque véhicule qui passe devant lui. L'appareil, qui se veut être «», mesure la qualité de l'air à la sortie des pots d'échappement des véhicules. Avec trois niveaux distincts, qui s'affichent sur un panneau lumineux : soit acceptable, soit médiocre, soit mauvais. Et l'outil suscite déjà la polémique.L'AtmoSud, organisme agréé qui surveille la qualité de l'air dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mène cette expérimentation dans la cité phocéenne, au niveau de l'autoroute A55, de façon à identifier les véhicules les plus polluants et ainsi parfaire sa connaissance du parc de véhicules de la ville.Mais l'association « 40 millions d'automobilistes » craint , elle, que le radar ne se transforme en un nouvel outil de répression. «», peste l'association, qui regrette l'absence d'un quatrième niveau, «», pour accompagner les trois proposés par l'AtmoSud.